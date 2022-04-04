Москва, , 14:43 — REGNUM В начале 2022 года сработало несколько факторов, которые привели к снижению популярности такси. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 апреля заявил руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов. Так он прокомментировал данные о том, что с января по март 2022 года жители РФ снизили расходы на такси и личные авто, но при этом нарастили траты на общественный транспорт.

Такси Дарья Драй © ИА REGNUM

«В начале 2022 года сложилось несколько факторов, которые привели к снижению популярности использования такси, — повышение цен на услуги такси, которое наблюдалось в 2021 году, снижение доли дистанционной занятости и выход на работу в офисы с необходимостью поездок каждый день, — сказал Цыганов. — При этом уровень использования своих автомашин не повысился, что объясняется сложностями с приобретением новых автомобилей, которые начались еще в 2021 году, и новыми опасениями из-за подорожания бензина, автозапчастей, ремонта и самих автомашин».

Это, как пояснил экономист, обернулось ростом использования общественного транспорта.

«Тем не менее говорить о развороте жителей РФ от личного транспорта и услуг такси к общественным автобусам преждевременно, — уточнил Цыганов. — С учетом инфляции услуги такси также ждет подорожание, сдерживаемое платежеспособностью покупателей и конкуренцией на рынке».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Москве увеличат размер субсидий на покупку автомобилей такси и каршеринга.