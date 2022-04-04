Владикавказ, 4 апреля, 2022, 14:42 — ИА Регнум. На территории Северной Осетии собралась очередь из грузовых автомобилей на границе с Грузией. Порядка 2400 большегрузов ожидают проезда по Военно-Грузинской дороге, сообщил 4 апреля вице-премьер Ирбек Томаев. Глава РСО-Алании Сергей Меняйло поручил обеспечить водителей фур горячим питанием и рассмотреть возможность пропуска машин в ночное время.

«Новости Владикавказа» КПП «Верхний Ларс»

«Необходимо обеспечить порядок пропуска в ночное время, а также связаться с коллегами из Кабардино-Балкарии для того, чтобы организовать взаимодействие. Кроме того, водителей фур нужно обеспечить питанием и водой», — цитирует Меняйло портал «15-й Регион».

Напомним, пункт пропуска «Верхний Ларс» в Северной Осетии является единственным сухопутным маршрутом в сторону Закавказья. Из-за непогоды на территории Грузии и невозможностью обеспечить безопасный проезд по Военно-Грузинской дороге его часто закрывают в зимний период. Так в течение дня 3 апреля проезд был запрещен несколько раз. С утра 4 апреля дорога работает в штатном режиме.