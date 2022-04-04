Симферополь, , 14:42 — REGNUM Российский «Промсвязьбанк» приступил к предоставлению услуг населению и бизнесу на территории Республики Крым. Об этом сообщила пресс-служба ПСБ 4 апреля.

Крым Марина Каширская © ИА REGNUM

«ПСБ начал работу в Крыму, где теперь предоставляет свои услуги как розничным клиентам, так и бизнесу. В частности, жителям полуострова теперь доступны потребительские кредиты, а бизнесу — открытие расчетных счетов и подключение к услугам эквайринга», — приводит сообщение банка ТАСС.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Крыма анонсировали начало работы ПСБ на полуострове на начало апреля. Заместитель председателя совета министров РК — министр финансов Крыма Ирина Кивико уточнила, что приход банка в Крым улучшит кредитование малого бизнеса, промышленности.

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