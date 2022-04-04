Симферополь, 4 апреля, 2022, 14:42 — ИА Регнум. Российский «Промсвязьбанк» приступил к предоставлению услуг населению и бизнесу на территории Республики Крым. Об этом сообщила пресс-служба ПСБ 4 апреля.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым

«ПСБ начал работу в Крыму, где теперь предоставляет свои услуги как розничным клиентам, так и бизнесу. В частности, жителям полуострова теперь доступны потребительские кредиты, а бизнесу — открытие расчетных счетов и подключение к услугам эквайринга», — приводит сообщение банка ТАСС.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Крыма анонсировали начало работы ПСБ на полуострове на начало апреля. Заместитель председателя совета министров РК, министр финансов Крыма Ирина Кивико уточнила, что приход банка в Крым улучшит кредитование малого бизнеса, промышленности.