Ростов-на-Дону, , 14:41 — REGNUM В Ростове-на-Дону готовятся к строительству приюта для бездомных животных. Он появится на улице Теряева в Первомайском районе. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации.

Собака Александр Погожев © ИА REGNUM

«Для указанных целей администрацией Ростова-на-Дону уже сейчас выделен земельный участок площадью 5 га. В текущем году планируется разработка проектно-сметной документации», — сказано в сообщении.

В Ростове-на-Дону работает городской центр управления численностью безнадзорных животных на улице Волоколамской. На его территории в 202 вольерах содержится около 700 собак.

ИА REGNUM напоминает, что строительство приюта для бродячих животных обсуждается не первый год. Впервые проект «Собачий патруль» был представлен осенью 2016 года. Запуск проекта на Дону поддержал руководитель Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный. Затем в 2018 году волонтёры предложили донским властям естественным и гуманным способом сократить численность бродячих собак вновь в рамках реализации проекта «Собачий патруль».

Спустя некоторое время появилась информация о том, что построить приют для бездомных животных в Ростове-на-Дону планируется в течение 2022−2025 годов.