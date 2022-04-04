Джакарта, , 14:40 — REGNUM Премьер-министр Малайзии Исмаил Сабри Яакоб договорился с президентом Индонезии Джоко Видодо использовать малайский язык в качестве языка-посредника, сообщает CNN Indonesia.

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«Я, как и президент, буду использовать малайский в качестве языка-посредника. Мы будем вместе работать над укреплением языка», — заявил премьер-министр страны.

Ранее Исмаил Сабри Яакоб заявил о своем намерении сделать малайский вторым языком Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Более 300 миллионов жителей АСЕАН используют малайский язык в повседневной жизни. Малайский также занимает седьмое место в мире по количеству говорящих на нем.

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