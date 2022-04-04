Москва, 4 апреля, 2022, 14:40 — ИА Регнум. У защитника московского «Спартака» Георгия Джикии диагностирована контузия коленного сустава. Об этом 4 апреля сообщает пресс-служба клуба.

Кирилл Венедиктов Георгий Джикия

«По результатам обследования у Георгия Джикии диагностирована контузия коленного сустава», — говорится в сообщении.

Отмечается, что медицинский штаб клуба занимается лечением футболиста. Сроки восстановления будут известны позднее.

Также в сообщении отмечается, что получению травмы способствовали тяжёлые погодные условия во время матча и соответствующего качества газон.

Напомним, 2 апреля «Спартак» проиграл «Локомотиву» матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счётом 0:1. Матч проходил при снегопаде. Джикия был заменен во втором тайме.

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