Москва, 4 апреля, 2022, 14:40 — ИА Регнум. Оценивая перспективы роста прибыли российских экспортеров энергоносителей, необходимо учитывать несколько важных факторов, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор инвестиционной компании ООО «АБЦ» Евгений Лашков.

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«Россия все предшествующие годы активно добивалась заключения с покупателями долгосрочных соглашений на поставки энергоносителей по фиксированным ценам.

В силу этих обстоятельств российские компании могут рассчитывать на приобретение дополнительной прибыли лишь в рамках выполнения краткосрочных контрактов, которые не охватывают большую часть национального экспорта энергоносителей.

Также необходимо учитывать тот факт, что российскую нефть марки Urals реализуют на рынке с весьма ощутимой скидкой по отношению к эталонному сорту Brent.

Наряду с прочими факторами, эти обстоятельства могут ощутимым образом нивелировать дополнительную прибыль российских компаний от роста цен на энергоносители», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, рекордную прибыль может получить Россия в 2022 году от экспорта энергоносителей, если их основные покупатели не введут эмбарго на импорт.

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