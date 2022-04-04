Тамбов, 4 апреля, 2022, 14:37 — ИА Регнум. В Тамбове 2 апреля двухлетний мальчик погиб после падения из окна квартиры на четвертом этаже. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Открытое окно. Плюшевый мишка, игрушка

Ребёнок упал из окна многоквартирного дома на улице Мичуринской днём. Он находился в квартире с матерью, которая на несколько минут вышла из комнаты. Вернувшись, она обнаружила, что окно открыто и на нём нет москитной сетки. Ребёнок лежал на бетонной дорожке под окнами без сознания. Его госпитализировали, но от полученных травм мальчик скончался вечером в реанимационном отделении Тамбовской областной детской клинической больницы.

Следователи проводят процессуальную проверку. Семья на учетах в органах системы профилактики не состояла.