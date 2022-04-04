Ташкент, 4 апреля, 2022, 14:37 — ИА Регнум. Узбекистанским Центром экономических исследований и реформ (ЦЭИР) разработан «Индекс активности банков» для 31 коммерческого банка Узбекистана. Об этом говорится в поступившем в ИА REGNUM сообщении ЦЭИР.

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«На основе индекса ЦЭИР ежеквартально обновляет рейтинг банков. Исследование проводится с целью мониторинга изменений доли частного сектора в банковских активах, а также оценки эффективности реформ и процессов трансформации в банковском секторе страны», — говорится в сообщении.

Сообщается, что по состоянию на 1 марта 2022 года активы банковской системы республики составили 436,8 триллионов сумов (рост к 1 марта 2021 года — 19,3%, один доллар — 11 400 сумов), обязательства — 365 триллионов сумов (рост 19%), кредиты — 327,2 триллионов сумов (рост 16,8%), вклады — 148,4 триллионов сумов (рост 31,2%).

«В настоящее время в банковской системе работает 56,7 тысяч человек», — говорится в сообщении.

В исследовании ЦЭИР банки были разделены на две группы — крупные и малые. Рейтинг составлен отдельно для каждой из этих групп. При этом, в группу малых банков входят банки, работающие только в Ташкенте (или только в одной области).

Так, среди 17-ти крупных банков, «Траст Банк» поднявшись на один пункт, занял второе место в общем рейтинге. Банк входит в число ведущих банков по ликвидности, качеству активов и доходности.

«Однако результаты рейтинга показывают, что банку следует обратить внимание на показатели финансовой доступности, в частности, на увеличение количества юридических и физических лиц, получающих кредиты в расчете на одно отделение», — говорится в сообщении.

Из действующих банков, находящихся в процессе трансформации и приватизации, «Ипотека-банк» поднялся на шесть пунктов до третьего места.

«Этот банк сохраняет лидерство по финансовой доступности и качеству управления. Низкий показатель по финансовому посредничеству банка указывает на необходимость дальнейшего увеличения соотношения срочных депозитов к кредитам, повышения эффективности использования средств, полученных от других банков и финансовых учреждений, а также обязательств перед министерством финансов», — отмечает ЦЭИР.

«Узпромстройбанк» поднялся на три пункта в общем рейтинге и занял 10-е место. «В то время как банк лидирует по качеству управления, произошли значительные положительные изменения с точки зрения потенциала доходов и ликвидности. Показатели финансового посредничества банка и доступности говорят о необходимости увеличения соотношения срочных депозитов к кредитам и снижению доли обязательства перед другим банкам и финансовым учреждениям, перед государством в совокупных обязательствах», — говорится в сообщении.

Отмечая рейтинг активности малых банков за I квартал 2022 года, ЦЭИР указывает, что среди 14 малых банков Узбекистана наиболее активными в первом квартале стали «Даврбанк» и «Зираат Банк», сохраняя свои ведущие позиции.

«При этом, «Пойтахт Банк» поднявшись на один пункт, сместил с третьего места «Анорбанк», который потерял один пункт в общем рейтинге», — говорится в сообщении.