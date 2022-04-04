Вологда, , 14:36 — REGNUM Летом в Вологде отдых для детей организуют в 34 школах и 11 учреждениях дополнительного образования. Об этом в соцсетях рассказал мэр города Сергей Воропанов.

Летний отдых Цитата из к/ф «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён». Реж. Элем Климов. 1964. СССР

«Мы активно готовимся к сезону детского отдыха. Как обычно, родители смогут отправить детей в лагеря дневного пребывания в школах или в загородные. В лагерях с дневным пребыванием смогут отдохнуть 4 тысячи детей. Смена продлится с 1 по 21 июня», — рассказал Воропанов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мурманской области на организацию летнего отдыха детей выделили более 450 млн рублей.