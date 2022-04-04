Онгудайский район, Алтай, , 14:36 — REGNUM В Онгудайском районе Республики Алтай возбуждено уголовное дело по факту гибели подростка на горнолыжной трассе. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, трагедия произошла 2 апреля.

На месте происшествия. Горнолыжная трасса в Республике Алтай СУ СКР по Республике Алтай

В тот день 41-летний горожанин приехал на Семинский перевал со своими 14-летними дочерьми, чтобы покататься на сноубордах. Во время спуска одна из девочек съехала на неподготовленный участок и упала вниз головой в снег, откуда уже не смогла выбраться. В результате потерпевшая скончалась на месте.

Как отмечается, трагедия произошла из-за неисполнения требований по информационному обеспечению посетителей на трассе. На месте в настоящее время работают сотрудники СК.

«Следователями проверяются условия содержания горнолыжной трассы, допрашиваются должностные лица и другие работники коммерческой организации, свидетели и очевидцы, назначено производство необходимых судебных экспертиз, производится изъятие документации», — отметили в ведомстве.