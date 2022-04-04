Москва, , 14:35 — REGNUM Не позднее 21 апреля декларации о доходах депутатов Госдумы будут опубликованы. Как передает корреспондент ИА REGNUM 4 апреля, об этом сообщил глава комиссии Госдумы по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах Отари Аршба («Единая Россия»).

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

«Как известно, после сдачи в течение 14 рабочих дней мы эти данные опубликуем. Соответственно, не позднее 21 апреля», — сказал Аршба.

Он напомнил, что закон дает месяц парламентариям на уточнение сведений о доходах и имущественного характера.

Глава комиссии также обратил внимание на то, что сокрытие доходов и имущества в декларации стоят депутатам мандата.

«Неправильно поданные сведения или недостоверные сведения по закону статусе влекут за собой тяжелые последствия, суть которых очень простата — это отрешение от депутатства», — сказал Аршба.

Читайте ранее в этом сюжете: Володин более 70% своего дохода направил на благотворительность