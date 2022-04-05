Чебоксары, , 07:08 — REGNUM В Моргаушском районе Чуваши выясняют обстоятельства прописки в доме жителя Молдовы, о котором не знала владелица жилища. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Чувашии.

Миграция Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Инцидент произошёл в Моргаушском районе, где одна из жительниц с конца 2021 года стала получать на свой домашний адрес корреспонденцию на имя совершенно незнакомого ей человека. Во время прокурорской проверки выяснилось, что «незнакомцем» является 41-летний житель Молдавии, прописанный в доме женщины уже более десяти лет.

«При этом в доме он никогда не бывал, родственником или знакомым хозяйки не является, а самое главное — своего согласия на регистрацию его в своём доме она не давала», — говорят в надзорном ведомстве.

По требованию прокуратуры в судебном порядке прекращена регистрация иностранца, полученная без согласия собственника. Правоохранители выясняют, каким образом гражданин Молдавии смог оформить фиктивную регистрацию.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году в Чувашии вынесен обвинительный приговор двум чебоксарцам за организацию незаконной миграции. Следствием установлено, что они организовали въезд в страну более 120 иностранцев. Фигуранты уголовного дела получили условный срок.

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