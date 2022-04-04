Сеул, 4 апреля, 2022, 14:30 — ИА Регнум. Более 12 000 рабочих-мигрантов прибудут в Южную Корею в первой половине 2022 года, чтобы сократить нехватку рабочей силы в сельскохозяйственных и рыболовных сферах. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства юстиции страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Рабочие мигранты

По их словам, первые 100 человек из 12 330 рабочих-мигрантов, привлеченных в страну, прибыли из Филиппин 4 апреля, ещё 200 человек должны прибыть в страну 6 апреля.

Известно, что власти округа Янгу провинции Канвондо пригласило на работу 300 филиппинских рабочих в преддверии напряженного сельскохозяйственного сезона.

Также на прошлой неделе министерство юстиции Южной Кореи приняло решение о продлении виз для пребывания в стране более 130 000 рабочих-мигрантов и 950 членов экипажа иностранных рыболовецких судов.

В министерстве добавили, что правительство планирует оказать поддержку местным предприятиям, которые, как ожидается, могут пострадать от нехватки рабочей силы и нанять рабочих-мигрантов во второй половине 2022 года.