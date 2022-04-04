Москва, , 14:30 — REGNUM Оборонно-промышленный комплекс России работает устойчиво даже на фоне антироссийских санкций. Об этом 4 апреля заявил заместитель председателя правительства Юрий Борисов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Юрий Борисов Government.ru

По его словам, правительством сделано многое для обеспечения устойчивости ОПК.

Несмотря на беспрецедентные санкции, повлёкшие сокращение поставок и увеличение стоимости материалов, выполнение государственного оборонного заказа было и остаётся безусловным приоритетом для российского ОПК.

По результатам 2021 года уровень его выполнения составил не менее 98%. При этом в 2022 году текущем году его выполнение с опережением по некоторым показателям.