Махачкала, 4 апреля, 2022, 14:29 — ИА Регнум. В Дагестане проводится проверка после получения ребенком электротравмы. Подросток случайно коснулся провода под напряжением в одном из парков Махачкалы и получил удар током, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону.

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Инцидент произошел 2 апреля в районе парка по улице Абдулхамида Юсупова в столице региона. 13-й летний подросток залез на дерево и случайно дотронулся до электропровода. Он оказался под напряжением, мальчик получил глубокие ожоги — до 13% поверхности тела. Пострадавшего доставили в ожоговый центр Республиканской клинической больницы, где ему оказывается помощь. Врачи оценили состояние ребенка как тяжелое.

Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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