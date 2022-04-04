Оренбург, , 14:28 — REGNUM Прихожане Оренбургских храмов приняли активное участие в сборе средств для беженцев из Донбасса. Об этом сообщает Оренбургская епархия.

Гуманитарная помощь Dnmchs.ru

«Общими усилиями все приходы собрали более миллиона рублей, которые перечислены на счет Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению», — сказал митрополит Оренбургский и Саракташский Вениамин.

Кроме того, отдел социального служения Оренбургской епархии формирует гуманитарный груз. В него входят продовольствие длительного хранения и средства гигиены.

Стоит отметить, ко 2 апреля Русская Православная Церковь собрала свыше 194 млн рублей и более 220 тонн гуманитарной помощи.