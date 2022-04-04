Оренбург, 4 апреля 2022, 14:28 — REGNUM Прихожане Оренбургских храмов приняли активное участие в сборе средств для беженцев из Донбасса. Об этом сообщает Оренбургская епархия.
«Общими усилиями все приходы собрали более миллиона рублей, которые перечислены на счет Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению», — сказал митрополит Оренбургский и Саракташский Вениамин.
Кроме того, отдел социального служения Оренбургской епархии формирует гуманитарный груз. В него входят продовольствие длительного хранения и средства гигиены.
Стоит отметить, ко 2 апреля Русская Православная Церковь собрала свыше 194 млн рублей и более 220 тонн гуманитарной помощи.