Москва, , 14:28 — REGNUM В информационной войне побеждает атакующая сторона. Об этом 4 апреля заявил депутат Госдумы Олег Матвейчев («Единая Россия») в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

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По его словам, Москве нужно не отвечать на провокации киевского режима, а брать инициативу в свои руки, заставляя Украину оправдываться за совещённые ей преступления.

«В информационной войне выигрывает тот, кто наступает. Тот, кто обороняется, отыгрывает — это проигрыш заранее. У нас есть масса своего контента. У нас полный Донбасс массовых захоронений. И трибунал нужно собирать из представителей всех стран. Откажется Европа — это будет свидетельство тому, как они относятся. Это нужно делать уже сейчас», — сказал Матвейчев.

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