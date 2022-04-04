Уфа, 4 апреля, 2022, 14:38 — ИА Регнум. Ход строительства двух парков в Уфе раскритиковал глава Башкирии Радий Хабиров. Об этом он сообщил 4 апреля на оперативном совещании в республиканском правительстве.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Парк

Хабиров отметил, что до сих пор парки «Южный» и «Птицы» не готовы к открытию, поскольку там нет малых архитектурных форм.

«В прошлом году вы вовремя не сдали мне два парка — «Южный» и «Птицы». И там, и тут было очень много замечаний. И там, и тут мы поджались, собрали деньги, не дали сократить программу развития парков. Безобразно сделали. Я два раза приезжал в Сипайлово, меня два раза там «отметелили» и правильно сделали, наверное. Мне что, третий раз ехать туда, тогда я уже по Вам буду принимать решение и по главе района. Заканчивайте эти парки — все, уже тепло», — заявил глава республики.

Он поручил исполняющему обязанности министра жилищно-коммунального хозяйства Башкирии Алану Марзаеву съездить в эти парки лично.

«Вы там не были, наверное. Я и там, и тут был. И там, и тут безобразие. Завершайте эту работу», — подчеркнул Хабиров, сообщив, что от такой работы у него пропадает желание изыскивать средства для развития парков.

«Пустяковый парк. Если не ошибаюсь, чуть больше гектара «Птицы» и два гектара «Южный». А как с вами тогда делать парки, где 20−30 гектаров? Держите это в голове, это ваша прямая обязанность», — обратился Хабиров к чиновнику.