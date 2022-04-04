Баку, , 14:38 — REGNUM Отношения Азербайджана и России, уверен азербайджанский президент Ильхам Алиев, могут развиваться и укрепляться дальше. Об этом говорится в его поздравлении российскому президенту Владимиру Путину, направленном 4 апреля по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Баку и Москвой.

Азербайджан и Россия Иван Шилов © ИА REGNUM

Азербайджанский лидер подчеркнул, что отношения двух стран в последние 30 лет успешно развивались и укреплялись в духе стратегического партнёрства. Теперь они вышли на новый, самый высокий за этот период уровень.

«Убеждён, что совместными усилиями мы сможем и впредь реализовать актуальные задачи двустороннего сотрудничества и открыть новые возможности для укрепления отношений между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией в интересах наших народов и стран», — говорится в послании, опубликованном на официальном сайте президента Азербайджана.

Особая роль, добавил Алиев, принадлежит гуманитарно-культурному взаимодействию двух стран.

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