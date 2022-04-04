* запрещённая в России организация

Кабул, , 14:24 — REGNUM Кабинет талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) запретил телекоммуникационным компаниям в Афганистане распространять среди населения незарегистрированные SIM-карты. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Телефон и SIM-карта (сс) Pexels

Инамулла Самангани, заместитель пресс-секретаря талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), 4 апреля написал в Твиттере, что телекоммуникационным компаниям не разрешено распространять незарегистрированные sim-карты в соответствии с решением кабинета министров.

Правительство поручило министерству связи и информационных технологий решить эту проблему.

Ранее кабинет талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) распорядился, чтобы все sim-карты были зарегистрированы, а их владельцы предоставили биометрические данные.