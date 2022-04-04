Берлин, , 14:23 — REGNUM Бывший канцлер Германии Ангела Меркель считает, что отказ принимать Украину в НАТО в 2008 году был верным решением. Об этом 4 апреля сообщает DPA со ссылкой на её представителя.

Меркель Иван Шилов © ИА REGNUM

«Ангела Меркель поддерживает свои решения в связи с саммитом НАТО в Бухаресте в 2008 году», — говорится в сообщении.

Напомним, Меркель занимала пост канцлера ФРГ с 2005 по 2021 год. В 2008 году она и тогдашний президент Франции Николя Саркози воспрепятствовали быстрому приему Украины в НАТО.