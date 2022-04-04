Панама, 4 апреля, 2022, 14:51 — ИА Регнум. Министр иностранных дел ПанамыЭрика Мойнес предупредила 3 апреля о грядущем визите государственного секретаря СШАЭнтони Блинкена, несмотря на сложные двусторонние отношения между странами. Об этом сообщает новостное агентство Prensa Latina.

U.S. Department of State Энтони Блинкен

И хотя основным вопросом, для решения которых Блинкен посетит Панаму, станет решение усугубившегося миграционного кризиса, Мойнес считает, что визит высокопоставленного политика сигнализирует о начале «оттепели» в отношении между странами после затяжного периода простоя.

Решение миграционного вопроса является для Вашингтона одним из главных приоритетов, поскольку Панама является основным путём, используемым нелегальными мигрантами для того, чтобы попасть в Штаты. Накануне агентство ООН по делам беженцев предупредило о резком увеличении потока мигрантов, пересекающие пешком опасные джунгли Панамы и Колумбии.

В качестве ответной меры за содействие в решении миграционного кризиса Вашингтон готов пойти на уступки и рассмотреть вопрос об отмене Договора о содействии торговли 2012 года, предусматривающего использование пониженных тарифов для ввозимых в Панаму агропродовольственных товаров.