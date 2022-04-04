Боровск, Калужская область, , 14:29 — REGNUM К пяти годам лишения свободы осужден житель Московской области, совершивший кражу четырех грузовых тягачей стоимостью более 13 млн рублей с территории калужского песчаного карьера. Об этом 4 апреля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Калужской области.

Установлено, что осенью 2019 года 42-летний осужденный, находясь на территории песчаного карьера в Боровском районе Калужской области, отключил в расположенных там четырех грузовых тягачах DAF систему спутникового слежения и дал указание привлеченным водителям, не осведомленным о его преступном намерении, перегнать тягачи стоимостью более 13 млн рублей в Ингушетию.

Государственный обвинитель представил суду достаточные доказательства вины подсудимого, на основании которых мужчине назначено наказание в виде лишения свободы с отбыванием исправительной колонии общего режима.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ростовской области задержан подозреваемый в краже из грузового люка Ил-80