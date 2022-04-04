Боровск, Калужская область, 4 апреля, 2022, 14:29 — ИА Регнум. К пяти годам лишения свободы осужден житель Московской области, совершивший кражу четырех грузовых тягачей стоимостью более 13 млн рублей с территории калужского песчаного карьера. Об этом 4 апреля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Калужской области.

Тягач-полуприцеп

Установлено, что осенью 2019 года 42-летний осужденный, находясь на территории песчаного карьера в Боровском районе Калужской области, отключил в расположенных там четырех грузовых тягачах DAF систему спутникового слежения и дал указание привлеченным водителям, не осведомленным о его преступном намерении, перегнать тягачи стоимостью более 13 млн рублей в Ингушетию.

Государственный обвинитель представил суду достаточные доказательства вины подсудимого, на основании которых мужчине назначено наказание в виде лишения свободы с отбыванием исправительной колонии общего режима.