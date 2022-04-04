Москва, , 14:21 — REGNUM Юани и рупии могут претендовать на роль новых мировых резервных валют. Об этом 4 апреля заявил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец на телеканале «Россия 24».

Доллар Greg Dunlap

«Эти валюты — юани, индийские рупии, — могут в определённой степени стать не только средством обмена, но и универсальной мерой стоимости для других стран в силу того, что Индия и Китай это огромные рынки, и они своим весом могут регулировать международную торговлю», — заявил Зубец.

По его словам, в целом международная торговля будет строиться на своповых сделках, когда «центральные банки обмениваются национальными валютами, а потом в этих валютах предприниматели двух стран начинают торговать между собой».

Такая схема сотрудничества уже встречается сегодня в отношениях России с Китаем, есть с Индией, есть со странами Латинской Америки.

«Так что будущее за этим», — указал он.

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