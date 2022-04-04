Кабул, 4 апреля, 2022, 14:18 — ИА Регнум. Источники в Центральном банке Афганистана сообщают, что столы и стулья в столовой банка были убраны по приказу талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

8am.af Центральный банк Афганистана

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Как сообщает газета «8 Собх», талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) 4 апреля объявили через громкоговорители, что сотрудники банка должны присутствовать на всех совместных молитвах.

Источник, не пожелавший назвать свое имя, сообщил изданию, что сотрудников предупредили о штрафах, если они не будут посещать совместные молитвы. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) будут обходить все помещения, и если кто-либо не явится на молитву, то будет допрошен и оштрафован.

Собеседники сообщают, что все они придерживаются исламского вероисповедания и принципов, но обязательные молитвы и идеологические допросы на рабочем месте для них неприемлемы.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) неоднократно заявляли, что все государственные служащие должны отпускать бороды, носить головные уборы и посещать коллективные молитвы.