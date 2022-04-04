Москва, , 14:18 — REGNUM Встреча с участием заместителя генерального секретаря ООН Мартина Гриффитса состоится в Министерстве обороны России, сообщил глава российского МИД Сергей Лавров 4 апреля на встрече с Гриффитсом.

Здание Минобороны на Фрунзенской набережной в Москве Ольга Зенькович © ИА REGNUM

«С Вами, я надеюсь, мы сегодня и здесь, и впоследствии в Министерстве обороны, обсудим практические вопросы, которые требуется решать», — сказал Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 апреля замгенсека ООН прибыл в Москву, чтобы обсудить гуманитарную ситуацию на Украине. Затем запланирован визит Гриффитса в Киев.

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