Вашингтон, , 14:16 — REGNUM Посол Индонезии в США подписал пакт об охране окружающей среды, сообщает Antara.

Флаг Индонезии (сс) A-C-K

«Будущее Индонезии зависит от заботы об окружающей среде. Поэтому, чтобы обеспечить лучшую жизнь для нас сегодня и для будущих поколений, все уровни министерства иностранных дел должны уделять приоритетное внимание политике, которая продвигает экологически чистую культуру», — заявила министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди.

В дополнение к содействию сокращению вредных выбросов, эта инициатива «зеленого» движения через представителей Индонезии в Соединенных Штатах направлена ​​​​на минимизацию, адаптацию и смягчение последствий изменения климата на рабочем месте.

Посольство Индонезии в США намерено комплексно внедрить управление устойчивым развитием и корпоративную культуру, не наносящую вреда окружающей среде.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Индонезии заявили, что ситуация с пандемией в стране находится под контролем.

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