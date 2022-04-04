Вашингтон, 4 апреля, 2022, 14:16 — ИА Регнум. Посол Индонезии в США подписал пакт об охране окружающей среды, сообщает Antara.

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«Будущее Индонезии зависит от заботы об окружающей среде. Поэтому, чтобы обеспечить лучшую жизнь для нас сегодня и для будущих поколений, все уровни министерства иностранных дел должны уделять приоритетное внимание политике, которая продвигает экологически чистую культуру», — заявила министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди.

В дополнение к содействию сокращению вредных выбросов, эта инициатива «зеленого» движения через представителей Индонезии в Соединенных Штатах направлена ​​​​на минимизацию, адаптацию и смягчение последствий изменения климата на рабочем месте.

Посольство Индонезии в США намерено комплексно внедрить управление устойчивым развитием и корпоративную культуру, не наносящую вреда окружающей среде.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Индонезии заявили, что ситуация с пандемией в стране находится под контролем.