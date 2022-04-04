Ижевск, 4 апреля, 2022, 14:16 — ИА Регнум. Прокуратура Удмуртии вынесла предостережение ретейлеру, который не обеспечил своевременные поставки сахара в магазины сети. Также предостережение получил производитель куриных яиц в целях недопущения роста цен, сообщает пресс-служба надзорного органа.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Цены на сахар в магазине

В настоящее время для обеспечения потребительского спроса поставки сахара увеличены на 20%.

Кроме того, благодаря мерам прокурорского реагирования замедлился рост цен на сахарный песок, куриное яйцо, рис, молоко, сметану и мясо кур. Также наблюдается снижение цены на пшеничную муку на 1,8%, подсолнечное масло – на 1,2% и на масло сливочное – также на 1,2%.

По словам прокурора республики Артема Николаева, в розничных торговых сетях региона наблюдается рост стоимости социально значимых товаров, таких как сахар, соль, гречневая крупа, имеются случаи создания их искусственного дефицита.

Также глава надзорного органа обратил внимание на недопустимость изменения в одностороннем порядке процентных ставок и иных условий кредитных договоров, отметив, что в текущих условиях указанные деяния влекут дестабилизацию сложившихся финансовых отношений.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава управления ФАС (Федеральной антимонопольной службы) Евгений Капсудин говорил, что производители объясняют рост цен изменением логистических цепочек, курса валюты по отношению к рублю, удорожанием используемых в производстве товаров ингредиентов. Но, по его мнению, ряд этих причин нельзя назвать объективными.

Читайте также: Управление ФАС в Удмуртии контролирует цену куриных яиц