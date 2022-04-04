Рязань, 4 апреля, 2022, 17:30 — ИА Регнум. Шесть низководных мостов и один наплавной закрыты для движения всех видов транспорта и пешеходов 4 апреля в Рязанской области, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе минтранса региона.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Паводок

Временное ограничение движения введено в связи с подъёмом воды в реках. Закрыты четыре моста через реку Пара в Путятинском и Сапожковском района, два моста через реку Хупта в Ряжском и Александро-Невском районах, а также мост через реку Цна в Шацком районе.

Мосты откроют для движения в зависимости от фактических погодных условий.