Липецк, , 14:15 — REGNUM В Липецкой области за последние сутки госпитализированы 29 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

4 апреля выявлено 285 новых случаев заражения коронавирусом – на 16 больше, чем сутками ранее. Всего выявлено 145 тыс. 719 случаев заражения.

За весь период наблюдения 135 тыс. 149 человек выписаны после курса лечения, в том числе 672 – за последние сутки.

За весь период скончались 3567 человек. Подтверждено семь новых летальных случаев.