Ульяновск, , 14:15 — REGNUM В Ульяновском районе Ульяновской области из-за резкого таяния снега подтопило низководный железобетонный мост. Об этом сообщает управление МЧС.

Река Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Информация о происшествии поступила 4 апреля. Отмечается, что ЧП произошло в населённом Большие Ключищи Ульяновского района, где вода в Свияге из-за таяния снега поднялась над уровнем 25-метрового низководного железобетонного моста на 30 см.

Спасатели отмечают, что в селе перекрыт въезд и выезд к улице Заречной, где находятся семь домов, в том числе две используются под дачи. Организована переправа.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 апреля стало известно о подтоплении железобетонного моста в населённом пункте Новое Ирикеево Цильнинского района Ульяновской области.

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