Москва, 4 апреля, 2022, 14:13 — ИА Регнум. Тренд на снижение импорта продуктов питания в Росси отмечен правильный, заявил корреспонденту ИА REGNUM профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Вячеслав Чеглов.

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«И это результат работы правительства РФ в части поддержки сельхозпроизводителя, субсидирования сельскохозяйственных предприятий с одной стороны, введения контрсанкций, и даже прямого запрета на экспорт ряда товаров.

Свою лепту внес и Ропотребнадзор, многократно ограничивавший импорт продовольственных товаров и тем самым стимулировавший отечественное производство.

И, что важно отметить, консолидация сельскохозяйственного бизнеса. Причем последний фактор весьма значим сегодня. А хотелось бы большего развития мелкого фермерства.

В итоге самые значительные успехи в импортозамещении мы имеем в производстве свинины, мяса курицы, но этот сегмент контролирует несколько крупных агрохолдингов.

Это с одной стороны инвестиции, новейшие технологии, а с другой стороны зависимость от импорта и небольшого числа владельцев компаний.

Нельзя не отметить, что объявленные цифры включают продукцию, перерабатываемую зарубежными компаниями в России. И до сих пор не понятно, считать ли такую продукцию отечественной?

И, наконец, не решена зависимость отечественного производства от импортного оборудования, семян и репродуктивного скота. Страна движется в правильном направлении, это главное», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в России за последние 10 лет доля продуктового ретейла от зарубежных товаров снизилась на треть — с 34% в 2012 году до 24% в 2021 году.

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