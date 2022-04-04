Екатеринбург, , 14:11 — REGNUM Житель Невьянска Свердловской области предстанет перед судом по обвинению в хранении и сбыте поддельных купюр. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Подделка rafabordes

Свердловчанин дважды расплачивался за покупку смартфонов поддельными купюрами. Их он приобрел на одном из интернет-сайтов. В общей сложности мужчина получил 35 купюр номиналом 5 тыс. рублей. Для того, чтобы забрать деньги из тайника мужчина отправился в Москву. После этого мужчина вернулся в Невьянск, где приобрел два смартфона за поддельные купюры. Ущерб двум девушкам-продавцам составил 175 тыс. рублей.

Уголовное дело рассмотрит Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга. Мужчине грозит до 16 лет лишения свободы.