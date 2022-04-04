Москва, 4 апреля, 2022, 14:10 — ИА Регнум. Будущее мировой торговли лежит в форме сделок, которую уже начали осваивать Россия, Китай и Индия. Об этом 4 апреля заявил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец на телеканале «Россия 24».

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«Будущее — за своповыми сделками, когда центральные банки обмениваются национальными валютами, а потом в этих валютах предприниматели двух стран начинают торговать между собой», — заявил Зубец.

«Это есть сегодня в отношениях России с Китаем, есть с Индией, есть со странами Латинской Америки. Такие своповые сделки будут только расширяться. А в качестве международной меры стоимости может использоваться, например, золото», — указал он.