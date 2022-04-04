Ставрополь, 4 апреля, 2022, 14:09 — ИА Регнум. В Ставропольском крае вынесен приговор жителю Предгорного района, совершавшему разбойные нападения на жителей Кавказских Минеральных Вод в составе банды. Обвиняемому дали 14 лет колонии строгого режима с компенсацией ущерба, в том числе морального, пострадавшим от действий бандитов на сумму 18 млн рублей.

Пресс-служба СУ СКР по Саратовской области Колония

Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону, подсудимый ориентировочно в период с 2018 года по апрель 2019 года вступил в банду, созданную в 2017 году для разбойных нападений на Кавминводах.

Было доказано участие подозреваемого в вооруженном нападении на склад одного из магазинов в городе Ессентуки в июне 2019 года. Бандиты в масках расстреляли четверых работников склада из автоматов и похитили 14 млн рублей. Двое пострадавших скончались, остальные получили тяжелы ранения.

Еще один эпизод уголовного дела касается участия обвиняемого в декабре 2018 года в нападении на домовладение в поселке Горячеводский в городе Пятигорске. Злоумышленники планировали похитить имущество, но их действия пресекли сотрудники полиции.