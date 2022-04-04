Вологда, , 14:08 — REGNUM В Череповецком районе Вологодской области построят крематорий, сообщает мэрия Череповца.

Крематорий Jambonewspot.com

Для строительства объекта выделена площадка в районе деревни Ивачево. По проекту, в здании будут оборудованы печное отделение, зона для персонала, а также зал прощаний.

«Остановились на печи российского производства. Одна обойдется примерно в 25—30 миллионов. Сначала хотели заказывать чешскую кремационную печь. Но на импортное оборудование цены в два раза поднялись. На первом этапе купим одну печь. Сделаем подъезды к крематорию, благоустроим территорию. Как получим разрешение, начнем стройку», — заявил технический директор проекта Вячеслав Ляхин.

Планируется, что крематорий запустят через три года.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году в Вологодской области резко увеличилось число захоронений.