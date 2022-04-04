Рим, 4 апреля, 2022, 14:07 — ИА Регнум. Сын бывшего короля Афганистана Мухаммеда Захир-шаха, принц Надир Захир умер в Риме, где проживал в эмиграции с 1973 года. Об этом 4 апреля сообщил портал Afghan news со ссылкой на сына принца Мустафу.

Афганистан

Отмечается, что он будет похоронен в Риме. Умерший принц был 1941 года рождения и мог стать наследником престола. У него было восемь детей.

Захир-шах был королём Афганистана с 1933 по 1973 год. В июле 1973 года в стране произошёл государственный переворот. Король в это время находился в Италии, где и остался.

Он смог вернуться на родину только в 2002 году, а в 2004-м был объявлен «отцом нации» без какой-либо реальной власти. Бывший король проживал в кабульском дворце Арамсарай до своей смерти в 2007 году.