Москва, , 14:07 — REGNUM В ближайшие годы авторитет доллара как мировой резервной валюты будет стремительно слабеть, и Запад своими действиями всячески этот процесс ускоряет. Об этом 4 апреля заявил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец на телеканале «Россия 24».

Доллар Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Этот процесс пошёл достаточно давно — он начался не вчера. Я думаю, что этот процесс на годы, я тут полностью согласен. Но нынешняя недальновидная и в общем интеллектуально убогая политика западных правительств этот процесс ускоряет», — заявил Зубец.

«Я думаю, что в течение 10 лет мы увидим кардинальные изменения в роли доллара и евро в международных расчётах», — указал он.