Москва, 4 апреля, 2022, 14:06 — ИА Регнум. Российская сторона могла бы предотвратить провокацию Киева в городе Буча. Об этом 4 апреля заявил военный эксперт Михаил Ходарёнок в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM Фейк

По его словам, вывод российских войск из населенных пунктов Киевской области нужно было транслировать в прямом эфире. Это позволило бы предотвратить любые фейки и провокации украинской стороны.

«Что касается Бучи, если этот город российские войска оставляли, то оставлять его нужно было с видеофиксацией в прямом эфире. Весь вывод войск должен был быть зафиксирован в прямом эфире. Это политический шаг по большой счету. А доказывать постфактум уже очень тяжело, особенно когда против тебя действует объединённая информационная мощь всего мира», — сказал Ходарёнок.