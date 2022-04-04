Екатеринбург, , 14:06 — REGNUM Свердловская область снова вошла в двадцатку регионов России с наиболее высоким индексом качества городской среды. Об этом сообщает департамент информполитики региона.

Свердловская область Avtonomer.net

По итогам 2021 года уровень благоустройства городов области составил 186 баллов. Это на два пункта выше среднероссийского значения. Увеличилась и доля территорий с комфортной средой. Она достигла 40% в регионе. Список пополнили еще пять свердловских городов.

Территорией с комфортной городской средой признали 19 городов Свердловской области. По словам министра энергетики и ЖКХ региона Николая Смирнова, в уральских городах проводится озеленение и повышается доступность городской среды для маломобильных граждан. Это приводит к улучшению качества жизни в регионе.

Отметим, индекс качества городской среды оценивается по 36 критериям. Его ежегодно рассчитывает Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.