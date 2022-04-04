Санто-Доминго, 4 апреля 2022, 14:10 — REGNUM Национальное управление по контролю над оборотом наркотиков Доминиканской Республики изъяла 1,1 тонны сильнодействующего наркотика, переправляемого в Нидерланды. Об этом сообщает новостное агентство Prensa Latina.
Изъятые наркотики, замаскированные под груз с обувью, были обнаружены при помощи рентгеновского аппарата, установленного в порту. Вещество было отправлено в лабораторию для идентификации.
Полиции предстоит определить отправителей и получателей, на данный момент задержанных нет.
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