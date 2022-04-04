Тюмень, 4 апреля, 2022, 14:04 — ИА Регнум. В Тюменской области 4 апреля открылась Хмелёвская средняя общеобразовательная школа с дошкольным отделением. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.

Информационный центр правительства Тюменской области Школа в деревне Хмелёво Тобольского района

В деревне Хмелёво Тобольского района заменили деревянную школу на кирпичную.

Информационный центр правительства Тюменской области Дошкольное отделение

«В ближайшие годы заменим ещё 24 деревянные школы в Тюменской области», — сообщил на своих страницах в социальных сетях глава региона Александр Моор.

Информационный центр правительства Тюменской области В школьных классах

Школа рассчитана на обучение в одну смену 60 учащихся и на 10 детсадовцев. В здании — кабинеты, библиотека, пищеблок с обеденным залом на 30 мест, площадка для игр, спорткомплекс ГТО.

Отмечается, что это вторая новая сельская школа в Тюменской области, которая открылась в 2022 году. На сегодня ждут открытия школы в районе сквера «Комсомольский» по Московскому тракту в Тюмени и в посёлке Богандинский Тюменского района.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 марта в селе Заводопетровском Ярковского района Тюменской области открылась начальная школа.