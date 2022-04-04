Ульяновск, , 14:04 — REGNUM В Ульяновской области продолжает расти количество жертв коронавирусом. Такие обновлённые данные приводит федеральный оперштаб, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в России и мире: позитив с оглядкой — все новости»

По сведениям на 4 апреля, жертвами пандемии стали 4577 ковидных больных Ульяновской области. Из них 3 апреля скончались два пациента с коронавирусом. Всего за последний месяц, с 5 марта по 3 апреля, ежедневно умирали от одного до 14-ти больных COVD-19.

Вылечились от ковида 190 844 жителя Ульяновской области, из них 3 апреля выздоровели 173 человека. Доля вылечившихся составила 96,5%.

Напомним, что с начала пандемии в Ульяновской области лабораторно выявлено 197 743 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Всего в регионе сделано более 1,985 млн тестов на SARS-CoV-2.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 апреля уровень коллективного иммунитета в Ульяновской области составлял 55,5%, что на 1,9% меньше, чем было неделей ранее (на 25 марта).

Читайте ранее в этом сюжете: В Ульяновской области ежедневно госпитализируют десятки ковид-больных