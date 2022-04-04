4 апреля 2022 | Время чтения 8 мин

Байден попал в ловушку Холодной войны. Он не может согласиться с тем, что с Украиной мало что можно поделать. США не должны решать все мировые проблемы. Если Байден будет упорствовать в своем донкихотском стремлении победить Путина, он может спровоцировать появление экономической системы, ориентированной на Китай, которая заменит западную. Точно так же, как в конфликтах между США и Ираком по-настоящему всегда выигрывал Иран, так и сейчас нынешняя ситуация может сыграть на руку прежде всего КНР.

Максим Исаев, , 15:44 — REGNUM Кто-нибудь понимает, чего на Украине пытается добиться президент США Джо Байден? Американское общество, должно быть, ощущает себя учителем на замене: стоило отвернуться на пять минут, а Байден уже вновь начал Холодную войну. При этом не было никаких обращений к американской нации, никаких программных документов. Было просто сказано: «Демократия в опасности». Раньше ведь в США по таким вопросам голосования проводили, пишет бывший дипломат Питер Ван Бурен в статье, вышедшей 4 апреля в The American Conservative.

Условия Александр Горбаруков © ИА REGNUM

То, что нужно вмешаться, уже как-то не обсуждается, но в чем же конечная цель главы Белого дома? Как выглядит победа на Украине? Никто не знает. Заявив в самом начале нынешнего кризиса, что НАТО не отправит в бывшую советскую республику ни оного солдата, Байден послал своему российскому коллеге Владимиру Путину четкий сигнал: если тот приложит силы и воспользуется своими военными преимуществами, он одержит верх. Цель главы Кремля заключается в том, чтобы создать некоторое подобие буферного государства между Россией и НАТО. Москва может победить, независимо от того, сменится ли власть в Киеве или нет. Чтобы «победы» добились США, им нужно, чтобы Россия пошла на позорное отступление. И для достижения этих целей у Байдена есть два инструмента: санкции и оружие. Однако стоит задаться вопросом, можно ли с их помощью чего-либо добиться.

Так, отмечает Ван Бурен, отправка оружия на Украину лишь отсрочит поражение Украины, но не остановит его. Обратите внимание, что украинский президент Владимир Зеленский показывал фотографии детей и пожилых женщин с оружием и «коктейлями Молотова», а затем начались разговоры о «гражданских» целях. Сомнительными также можно считать предоставляемые Киевом данные о потерях среди российских военных.

Владимир Зеленский President.gov.ua

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Предполагается, что окружение российского лидера, оказавшееся под санкциями и опасающееся за свои яхты, заставило его отказаться от выбранного курса на Украине. Тем не менее санкции вводятся не впервые, ни разу не поспособствовав тому, чтобы Москва сменила курс.

Кроме того, вводимые санкции не настолько суровы: запрет на импорт российской нефти в США затронет лишь где-то 1% российских поставок, тогда как союзники Вашингтона по НАТО не смогут отказаться от них полностью без того, чтобы нанести сокрушительный удар по своим экономикам. Но лазейки среди полумер — это только часть проблемы. Привыкнув вводить санкции по каждой прихоти в отношении беззащитных стран, таких как Северная Корея, Байден плохо понимает влияние запретительных мер на глобальную экономику, где все со всем связано. Такие санкции могут вызвать серьезные последствия, потому что, в отличие, скажем, от Кубы, Россия может дать отпор.

Хотя цель санкций состоит в том, чтобы наказать конкретных россиян, известных поименно и способных влиять на Путина, обеспокоенность мировых рынков привела к росту цен на сырую нефть, природный газ, пшеницу, медь, никель, алюминий, удобрения и золото. Сегодня, хотя украинский кризис только начинает давать побочные последствия, уже грядет нехватка зерна и металлов. Байден, похоже, не осознает, что мир взаимосвязан. Если прекратится экспорт зерна, миллионам людей в Африке грозит голодная смерть.

Хотя ущерб от этих санкций для олигархов неизвестен, ясно, какое влияние они оказывают на экономику тех стран, с которыми США, вместо того, чтобы вредить, должны выстраивать благоприятные связи. Экономика Центральной Азии в настоящее время находится в шоке от санкций. Эти бывшие советские республики тесно связаны с российской экономикой через торговлю и внешнюю трудовую миграцию. Они с такой же вероятностью будут обвинять в своих проблемах США, как и Россию, превращая потенциальных союзников США в противников.

Трудовые мигранты в России

Также еще предстоит увидеть, какие встречные шаги Россия предпримет в отношении Запада, включая национализацию западного капитала. Ограничения на экспорт удобрений из России оказывают давление на мировое производство продуктов питания. Россия также может ограничить экспорт никеля, палладия и промышленных сапфиров, необходимых для аккумуляторов, каталитических преобразователей и микросхем.

Байден начинает понимать, что санкции — это грубый инструмент. Он вряд ли справится с дипломатической задачей не допустить, чтобы экономические последствия вылились в политическое инакомыслие в Европе — регионе, который уже не знает, как относиться к «жестким» санкциям.

Как бы то ни было, одни из худших негативных последствий политики Байдена в отношении Украины наблюдаются в Китае. В те немногие годы Холодной войны, которые, по-видимому, помнит Байден, Китай был в основном второстепенным регионом и уж точно не претендовал на звание крупнейшей экономики мира. Не понимая, что мир больше не является биполярным — НАТО против стран Варшавского договора, — Джо Байден на самом деле может причинить еще больше вреда, чем он понимает сейчас.

Россия — большая страна, которая направила лишь небольшую часть своих вооруженных сил на проведение операции на Украине. Вопреки утверждениям Байдена, Москве не нужна помощь Китая. Байден без какой-либо необходимости вызывает неприятие со стороны Пекина, который должен быть более или менее нейтрален в этой борьбе, но вместо этого Байден позиционирует его как врага Соединенных Штатов и союзника России. Китай покупает нефть у России, но это не означает какой-то всеобщей поддержки российской внешней политики в духе 1975 года.

Тем не менее Байден, угрожая Китаю санкциями, связывая Украину и Тайвань и, по сути, требуя, чтобы Пекин был либо с США, либо против них, угрожает толкнуть Китай не в ту сторону. Пекин, например, уже попросил саудитов принимать юани вместо долларов за нефть. Экономические последствия действий России — это одно, а нарушение одного из крупнейших в мире торговых отношений — другое.

Китайский контейнеровоз

Как указывает издание Wall Street Journal, позиция Китая, который и не поддерживает действия Москвы, и не встает на сторону Запада, получила поддержку большого числа стран мира. Так, из десяти наиболее густонаселенных стран мира жесткие экономические санкции поддерживают лишь США, тогда как Индонезия, Нигерия, Индия и Бразилия хоть и осудили действия России, но не готовы вводить те же запретительные меры, что и Запад. Напротив, Индия и Россия в скором времени намерены начать взаиморасчеты в рублях и рупиях, таким образом обходя режим санкций против России. Байден, похоже, в упор не замечает эти пробелы в политике США.

«В годы моей работы дипломатом я часто слышал от представителей небольших стран об «американском налоге» — представлении о том, что непредсказуемые внешнеполитические авантюры СЩА в конечном счете так или иначе аукаются всем остальным. Будь то вклад в войну в Ираке или перебои с морскими поставками, когда Америка идет в крестовый поход, достается всем», — подчеркнул ван Бурен.

«Эти издержки заложены во внешней политике этих малых стран. Но когда «Большой слепой пес», как однажды охарактеризовал США один канадский дипломат, начинает вводить санкции, которые будут иметь глобальные последствия, расчеты меняются. Меньшие страны больше не вздыхают с пониманием — американцы снова взялись за свое. Они чувствуют настоящий страх», — добавил он.

Многие страны, которые нужны США в качестве союзников, не верят в то, что Вашингтон может защитить их от экономических последствий, если Америка вообще осознает эти последствия. По мере того как Америка стремится превратить глобальную экономическую систему в оружие, другие страны опасаются, что действия США против Российского центрального банка однажды могут быть направлены против них. Россия может выдержать неприятный шторм, тогда как экономика страны поменьше была бы парализована. Китайская пропаганда о необходимости альтернативных экономических механизмов, ограничивающих мощь США, сейчас более убедительна, чем месяц назад.

Джо Байден Gage Skidmore

В конце концов, остается ответить на два вопроса: каким фундаментальным интересам США служит вмешательство Байдена в нынешний кризис на Украине и каковы издержки? Один из ответов — это типичная глупость, которая подпитывает Вашингтон: реплики о «борьбе за то, что правильно» или «столкновение цивилизаций», ура-патриотизм, который приводит к бессмысленным убийствам людей.

Байден попал в ловушку Холодной войны. Он не может согласиться с тем, что с Украиной мало что можно поделать. США не должны решать все мировые проблемы. Если Байден будет упорствовать в своем донкихотском стремлении победить Путина, он может спровоцировать появление экономической системы, ориентированной на Китай, которая заменит западную. Точно так же, как в конфликтах между США и Ираком по-настоящему всегда выигрывал Иран, так и сейчас нынешняя ситуация может сыграть на руку прежде всего Пекину. Непреднамеренные последствия остаются последствиями.