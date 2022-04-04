Уфа, , 14:03 — REGNUM Уголовное дело возбудили по факту смерти 9-месячного ребенка в Башкирии. Об этом 4 апреля сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитете по региону.

Чайник на газовой плите tookapic

По версии следствия, 3 апреля в Кировском районе г. Уфы 9-месячная девочка находилась дома со своими родителями и старшей сестрой. Следователи считают, что она задела провод электрического чайника, в котором находился кипяток.

В материалах дела указано, что содержимое чайника вылилось на девочку, причинив ей термические ожоги. Ребенок скончался в машине скорой медицинской помощи.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам причинения смерти по неосторожности. Ход и результаты расследования находятся на контроле в следственном управлении республики.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии устанавливают обстоятельства отравления пяти школьниц.