Ирбит, Свердловская область, , 14:01 — REGNUM Житель древни Неустроево Ирбитского района Свердловской области предстал перед судом из-за гибели овец и кроликов. Скот загрызли его собаки. Об этом сообщили в пресс-службе областного суда.

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Инцидент произошел в июне 2021 года. Тогда в деревне погибли 12 овец и два кролика. Хозяин скота заподозрил в случившемся охотничьих собак породы «лайка». Ранее собаки уже нападали на животных односельчан. Хозяин лаек утверждал, что животных загрызли волки и отказался возместить ущерб скотоводу.

Пострадавший обратился в суд. Тот встал на сторону владельца скота, постановив, что укусы на телах овец и кроликов принадлежат собакам. Владельца лаек обязали выплатить уральцу более 94 тысяч рублей.